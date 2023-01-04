Опубликован состав команды Казахстана по боксу на чемпионат Азии среди молодежи

Стал известен состав мужской сборной Казахстана по боксу на молодежный чемпионат Азии (U-22), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации бокса.
Напомним, что континентальное первенство среди молодежи пройдет с 16 по 27 января в столице Таиланда - городе Бангкок.
Боксеры будут соревноваться в 13-ти весовых категориях.
Состав сборной Казахстана:
48 кг: Санжар Ташкенбай
51 кг: Даниял Сабит
54 кг: Нурсултан Алтынбек
57 кг: Махмуд Сабырхан
60 кг: Талгат Сырымбетов
63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы
67 кг: Абзал Серик
71 кг: Сабыржан Аккалыков
75 кг: Диас Молжигитов
80 кг: Ерасыл Жакпеков
86 кг: Сагындык Тогамбай
92 кг: Ерхат Бекзат
+92 кг: Аманат Сабыргали
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004137-opublikovan-sostav-komandy-kazahstana-po-boksu-na-chempionat-azii-sredi-molodezhi/