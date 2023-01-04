Опубликован состав команды Казахстана по боксу на чемпионат Азии среди молодежи

Санжар Ташкенбай. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Стал известен состав мужской сборной Казахстана по боксу на молодежный чемпионат Азии (U-22), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанской федерации бокса.

Напомним, что континентальное первенство среди молодежи пройдет с 16 по 27 января в столице Таиланда - городе Бангкок.

Боксеры будут соревноваться в 13-ти весовых категориях.

Состав сборной Казахстана:

48 кг: Санжар Ташкенбай

51 кг: Даниял Сабит

54 кг: Нурсултан Алтынбек

57 кг: Махмуд Сабырхан

60 кг: Талгат Сырымбетов

63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы

67 кг: Абзал Серик

71 кг: Сабыржан Аккалыков

75 кг: Диас Молжигитов

80 кг: Ерасыл Жакпеков

86 кг: Сагындык Тогамбай

92 кг: Ерхат Бекзат

+92 кг: Аманат Сабыргали

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004137-opublikovan-sostav-komandy-kazahstana-po-boksu-na-chempionat-azii-sredi-molodezhi/