Деметриус Андраде: Головкин уже не огонь, но он остается одним из лучших

Деметриус Андраде. Фото: DAZN.COM

Экс-чемпион мира по версии WBO в среднем весе небитый американец Деметриус Андраде считает казахстанца Геннадия Головкина все еще опасным бойцом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

По словам Деметриуса, Геннадий уже прошел свой пик, но несмотря на это, он остается одним из лучших боксеров в мире.

"Головкин уже не огонь, но он по-прежнему остается одним из лучших боксеров в мире. Есть еще много парней, которых он может побить", - заявил Андраде.

Отметим, что сегодня в Вашингтоне (США) Деметриус Андраде успешно дебютировал во втором среднем весе, победив единогласным решением судей Демонда Николсона.

Тогда как 40-летний Геннадий Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда уступил по очкам мексиканцу Саулю Альваресу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2004544-demetrius-andrade-golovkin-uzhe-ne-ogon-no-on-ostaetsya-odnim-iz-luchshih/