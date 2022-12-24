Боксер Садриддин Ахмедов одержал 13-ю победу на профи-ринге

Садриддин Ахмедов. Фото: instagram.com/sadriddin_____soq

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Садриддин Ахмедов успешно вернулся на ринг, одержав победу над южноафриканцем Нкулулеко Млонго, передает NUR.KZ.

В со-главном бою вечера бокса в Алматы Садриддин досрочно остановил своего соперника.

Уже в стартовом раунде Ахмедов трижды отправил Млонго в нокдаун. На второй раунд боксер из ЮАР решил не выходить. Как итог - победа казахстанца техническим нокаутом.

Таким образом, Садриддин одержал 13-ю победу (из них 11 досрочно) на профессиональном ринге. Тогда как Нкулулеко Млонго потерпел 11-е поражение в карьере при 23 победах.

Отметим, что 24-летний казахстанский боксер не выходил на ринг с января прошлого года, когда в Мексике победил нидерландца Стивена Даньо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2002922-bokser-sadriddin-ahmedov-oderzhal-13-yu-pobedu-na-profi-ringe/