Джошуа: Наш бой с Уайлдером точно состоится

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о проведении поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. По словам британца, супербой состоится в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на The Sun.

"Мы с Деонтеем находимся в одном дивизионе и в одной эпохе. Все это значит, что бой должен состояться.

Приближается 2023 год. Это важный период для бокса. И наш бой обязательно состоится",- озвучил Джошуа.

Также о наличии переговоров сообщил и промоутер Эдди Хирн. Не исключено, что встреча может пройти уже в марте. Однако никакого официального подтверждения конкретной даты нет.

Напомним, Джошуа в августе текущего года проиграл украинцу Александру Усику в реванше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001901-dzhoshua-nash-boy-s-uaylderom-tochno-sostoitsya/