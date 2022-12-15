Эдди Хирн назвал подходящего соперника для "Канело" на весну 2023 года

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Handout / Handout

Известный промоутер Эдди Хирн озвучил планы по развитию дальнейшей карьеры мексиканца Сауля Альвареса. Он назвал желаемых оппонентов для "Канело", передает NUR.KZ со ссылкой на DAZN Boxing.

Хирн считает, что реванш с Дмитрием Биволом лучше всего провести осенью.

"Джон Райдер - сейчас идеальный бой для "Канело". И прежде всего потому, что он является обязательным претендентом. Это хороший весенний поединок перед большим реваншем. Райдер в отличной форме.

Единственное, нам нужно понять, где именно организовать встречу. Пока же план такой: сначала Райдер, а в случае победы - реванш с Биволом",- сказал Хирн.

Напомним, в мае текущего года Дмитрий Бивол одержал победу над "Канело" единогласным решением судей. Тем самым российский боксер защитил титул WBA в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2001715-eddi-hirn-nazval-podhodyaschego-sopernika-dlya-kanelo-na-vesnu-2023-goda/