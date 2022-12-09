Боксер Жанкош Тураров: Бой с Луисом не продлится всю дистанцию

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov

Боксер Жанкош Тураров 11 декабря в Алматы проведет титульный бой. Казахстанец заявил о желании завершить его досрочно, и завоевать пояс IBO Intercontinental в полусреднем весе, передает корреспондент NUR.KZ.

- Как идет подготовка к титульному поединку? Какой настрой на поединок?

-Настрой боевой. Упорно тренируемся, сейчас стартовал последний этап весогонки. Главное событие вечера, да еще и трансляция на DAZN накладывают определенный груз. Такой титульный бой не будет легкой прогулкой. Перед миллионной аудиторией бокса по всему миру я заряжен показать все свое мастерство.

- Ваш соперник Энрике Луис Ромеро. Получилось изучить его? Какой план на бой?

- Стратегию на поединок раскрывать не буду, но с командой изучили венесуэльца, составили план. Необходимо активно двигаться, использовать постоянный прессинг, атаковать с разных углов и, конечно же, навязать ему свой стиль. Он парень с характером, но и у него есть свои слабости.

- Венесуэлец входит в топ-60 мирового рейтинга авторитетного сайта Boxrec. Чем этот боксер опасен для вас?

- На таком уровне не бывает легких соперников. Луис опасен. Он выносливый и технически оснащенный боксер, выступавший на DAZN. Я выхожу на ринг против парня с железной волей, который встал после нокдауна и вырубил своего соперника. Мне предстоит трудный бой, где я намерен показать свой класс. Бой не продлится всю дистанцию, я хочу победить ярко.

- Ваш соперник уверенно заявил о том, что заберет пояс домой...

- Я видел это видео, где он громко заявляет, что сможет меня побить и забрать пояс. Пусть рискнет! 11 декабря я обещаю нокаутировать этого испанца и порадовать Казахстан своей победой. На кону стоит титул IBO Intercontinental и я хочу его забрать. Есть долгосрочный план на будущее. Это мой первый шаг к завоеванию основного пояса чемпиона мира.

- Спортивный стриминговый сервис DAZN в своей отрасли является номером один в мире. Это будет их первый прямой эфир из Казахстана. Как удалось это организовать?

- Тут надо отдать должное команде MOVIDA Promotions, которая смогла заинтересовать DAZN. Они являются организаторами данного вечера бокса. После успеха нашего Головкина, конечно, профессиональные боксеры Казахстана стали более привлекательными за рубежом. Предстоящее шоу является эксклюзивным событием, и мы докажем в эфире DAZN, что они сделали правильный шаг. Уровень нашего бокса и поддержка наших болельщиков - это два основных фактора на пути к успеху.

- Ваш путь боксе и в жизни состоит из многих ярких событий. Сейчас вы образцовый отец, семьянин, успешный боксер. Чему научила вас жизнь?

- У казахов есть такое выражение: "Ер жігіттің басына, нелер келіп не кетпес…2. Что в переводе означает "Настоящего мужчину закаляют испытания и его путь". Могу сказать, что за свою жизнь научился многому. Главное - это ценить жизнь, семью и любить то, что делаешь. 11 декабря для меня не просто бой, а день, который войдет в историю. Я настроен оставить душу на ринге ради страны.

- В этот день выступят и другие боксеры из Казахстана.

- Наша основная задача - это подарить болельщикам яркое шоу. Ценители бокса знают, что на ринг выходят только духом сильные люди. Арман Ашимов - бесспорно лучший боец ММА - попробует свои силы. Яркого Еркебулана Токтара ждет испытание, Ангелина Лукас показывает крутые бои. Все вот эти имена соберутся в одном месте. Другие молодые боксеры тоже заряжены на 100 процентов. Это вечер бокса мирового уровня.

- Что можете передать болельщикам?

- "Алматы Арена" ждет вас. Ваши батыры готовы подарить вам невероятную атмосферу бокса. Поддержка нас только окрыляет. Приходите, возвысим в этот день наш синий флаг.

Напомним, бой Турарова и Луиса станет главным событием вечера бокса, который состоится 11 декабря на "Алматы Арене".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2000887-bokser-zhankosh-turarov-boy-s-luisom-ne-prodlitsya-vsyu-distantsiyu/