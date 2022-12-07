Мейирим Нурсултанов улучшил позицию в рейтинге IBF

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Международная боксерская федерация (IBF) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменилась позиция казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова, передает NUR.KZ.

Нурсултанов выступает в средней весовой категории. В рейтинге он поднялся на одну позицию. С восьмого места он переместился на седьмое.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек опустился в топ-списке. Правда перемещение не столь значительное. Вместо 13 строчки он теперь занимает 14-ю.

Напомним, Нурсултанов в начале октября провел защиту титула WBO International в среднем весе, одержав победу на вечере бокса в Люблине (Польша).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/2000554-meyirim-nursultanov-uluchshil-pozitsiyu-v-reytinge-ibf/