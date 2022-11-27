"Хочешь со мной подраться?": Джермалл Чарло бросил вызов Дмитрию Биволу

Джермалл Чарло. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Чемпион WBC в среднем весе американский боксер Джермалл Чарло предложил обладателю титула WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу подраться во втором среднем весе, сообщает NUR.KZ со ссылкой на FightHype.com.

Спортсмены встретились на вечере бокса Хосе Сепеда - Реджис Прогрейс. Между Джермаллом и Дмитрием возник диалог, по ходу которого Чарло вызвал Бивола на бой.

Американский боксер предложил россиянину подраться во втором среднем весе. Бивол же ответил, что подерется с ним в том случае, если у него будут титулы в этом дивизионе.

Напомним, что не так давно Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе, нанеся первое поражение в карьере мексиканцу Гильберто Рамиресу.

Тогда как Джермалл Чарло не выходил на ринг с 2019 года, когда победил по очкам мексиканца Хуана Монтиэля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1999124-hochesh-so-mnoy-podratsya-dzhermall-charlo-brosil-vyzov-dmitriyu-bivolu/