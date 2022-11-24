Боксер Жанкош Тураров проведет бой за титул IBO в Алматы

Жанкош Тураров. Фото: instagram.com/zhankoshturarov/

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров анонсировал свой поединок против испанца Энрике Луиса, который состоится 11 декабря в Алматы, передает NUR.KZ.

На кону будет стоять интерконтинентальный титул Международной боксерской организации (IBO).

Также ожидается, что на вечере бокса в Алматы выступят другие известные казахстанские боксеры.

"Я прошел длинный путь из 25-ти боев без единого поражения, с искренней гордостью возвышая флаг родной страны. Этим боем я обещаю поздравить Вас с наступающим Днем независимости. Спасибо за неоценимую поддержку, которую вы мне всегда оказываете", - написал в Instagram Тураров.

Напомним, что Жанкош Тураров не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда в Астане нокаутировал Абдумонема Саида из Египта.

Всего на счету 32-летнего казахстанского боксера 25 побед в профессионалах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1998840-bokser-zhankosh-turarov-provedet-boy-za-titul-ibo-v-almaty/