Промоутерская компания Айдоса Ербосынулы сделала заявление о состоянии боксера после госпитализации

Айдос Ербосынулы. Фото: instagram.com/suleimen_promotions_official/

Промоутерская компания Suleimen Promotions, представляющая Айдоса Ербосынулы, выступила с заявлением о состояние боксера после госпитализации, передает NUR.KZ.

Официальное обращение компания выпустила на своей странице в Instagram.

"После поединка за титул чемпиона мира Айдос Еросынулы был размещен в самую лучшую клинику Миннеаполиса. По словам медиков, угрозы для жизни нет, он будет под наблюдением около двух недель.

Поскольку это связано с личной жизнью спортсмена, мы не можем распространять полноценную информацию.

Сейчас представители компании Suleimen Promotions и PBC находятся рядом с Айдосом.

Мы занимаемся организацией перевозки родителей и близких боксера в США. В настоящее время с нашей стороны регулярно проводятся брифинги с представителями промоутерских компаний TGB и PBC и телеканала Show Time.

Сейчас про состояние Айдоса представители некоторых СМИ все больше и больше распространяют негативную информацию. Поэтому просим смотреть только наши официальные новости, не полагаясь на дезинформацию",- говорится в сообщении.

Напомним, после нокаута в бою против кубинца Давида Моррела Айдос был госпитализирован в тяжелом состоянии. В СМИ появилась информация о введении Ербосынулы в медикаментозную кому для лечения субдуральной гематомы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996044-promouterskaya-kompaniya-erbosynuly-sdelala-zayavlenie-o-sostoyanii-boksera-posle-gospitalizatsii/