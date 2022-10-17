Деонтей Уайлдер: Я вернулся. Готов к любому сопернику

Деонтей Уайлдер. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер после убедительной победы над финном Робертом Хелениусом объявил о готовности драться с любым оппонентом, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Бой с Хелениусом состоялся в минувшие выходные в США. Уайлдер отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.

"Я поймал его. Позволял ему сближаться, чтобы он наносил удары. И в одно из таких сближений я атаковал его. Это был отличный бой. Также мы провели хороший лагерь перед поединком. Я провел около 700 раундов во время спарринг-сессий. И все это окупилось сполна.

Когда парни видят такие нокауты, то начинают избегать меня. Я готов к любому сопернику. Хоть Усик, хоть Руис. Деонтей вернулся",- озвучил Уайлдер.

Добавим, бой Уайлдера против Хелениуса являлся элиминаторным. В нем определялся претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993086-deontey-uaylder-ya-vernulsya-gotov-k-lyubomu-soperniku/