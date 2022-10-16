Деонтей Уайлдер нокаутировал Роберта Хелениуса (видео)

Деонтей Уайлдер. Фото: Al Bello/Getty Images

Американский боксер-супертяжеловес Деонтей Уайлдер одержал победу над соперником из Финляндии Робертом Хелениусом в поединке, который состоялся в США, передает NUR.KZ.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Однако Уайлдер решил свои задачи задолго до финального гонга. Он разобрался с Хелениусом уже в первом раунде, отправив его в глубокий нокаут.

Данный поединок являлся элиминаторным. В нем определялся претендент на титул чемпиона мира по версии WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри.

К слову, именно Фьюри нанес поражение Уайлдеру в последнем поединке американца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992940-deontey-uaylder-nokautiroval-roberta-heleniusa-video/