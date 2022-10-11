Боксер Али Ахмедов поднялся в рейтинге WBC

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Всемирный боксерский совет (WBC) произвел обновление мирового рейтинга, после которого изменилась позиция казахстанского боксера Али Ахмедова, передает NUR.KZ.

Ахмедов после обновления вошел в топ-10 во втором среднем весе. С 15-й строчки он переместился на десятую. К слову, это было единственное изменение, которое коснулось наших боксеров.

Скачок Али Ахмедова - результат его недавней победы над американцем Габриэлем Росадо. Напомним, казахстанец 18 сентября в Лас-Вегасе (Невада, США) одержал победу единогласным решением судей.

Это позволило ему стать обладателем поясов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992081-bokser-ali-ahmedov-podnyalsya-v-reytinge-wbc/