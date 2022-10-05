Промоутер Эдди Хирн объявил об отмене боя Фьюри - Джошуа

Эдди Хирн. Фото: James Chance/Stringer/Getty Images

Промоутер британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой его подопечного против чемпиона WBС Тайсона Фьюри не состоится, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Matchroom Boxing.

По словам британского промоутера, контракт на поединок, который выслал Фьюри, не был подписан.

"Естественно, люди не настолько глупые, чтобы не видеть, что Тайсон Фьюри установил два дедлайна для этого боя, и они прошли. Публика говорит о препятствиях, но мы отправили на подпись нашу финальную версию контракта.

Они хотят назначить своего партнера арбитром, но такие вещи не работают. Мы получили еще один дедлайн, Фьюри сказал: "Теперь мы говорим вам, что боя не будет, если вы не подпишите контракт сегодня".

Дедлайн прошел, и с тех пор я ничего не слышал от Джорджа Уоррена. Так что, насколько нам известно, боя не будет. Мы бы с радостью продолжили дискуссии, но их у нас не было", - заявил Хирн.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри предложил Энтони Джошуа провести поединок в декабре текущего года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1991286-promouter-eddi-hirn-obyavil-ob-otmene-boya-fyuri-dzhoshua/