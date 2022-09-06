"Даю несколько месяцев на подготовку": Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа

Тайсон Фьюри. Фото: MB Media/Getty Images

Чемпион мира по версии WBС в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри предложил соотечественнику, бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа провести поединок, передает NUR.KZ.

Фьюри записал видео, в котором обратился к Джошуа.

"Это Тайсон Фьюри по прозвищу "Цыганский король", чемпион мира в супертяжелом весе. Я думаю, все вы слышали, что я подерусь в ближайшие несколько месяцев. Перед тем как объявить соперника, на всякий случай я должен сделать это.

Энтони Джошуа, я знаю, что ты проиграл Александру Усику, в данный момент у тебя нет боя. Я бы хотел предоставить тебе возможность подраться со мной за титул WBC в супертяжелом весе и звание линейного чемпиона в ближайшие несколько месяцев.

Ты возвращаешься после 12-раундового боя, так что ты в форме и готов. Я даю тебе несколько месяцев на подготовку. Если ты заинтересован, я пришлю тебе дату, и мы можем зарубиться.

Битва за Британию и титул WBC в супертяжелом весе. Дай мне знать, если заинтересован. Если нет, я выберу другого соперника. Большое спасибо и спокойной ночи", - заявил Тайсон.

Напомним, что не так давно Энтони Джошуа потерпел второе поражение кряду от украинца Александра Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986431-dayu-neskolko-mesyatsev-na-podgotovku-tayson-fyuri-vyzval-na-boy-entoni-dzhoshua/