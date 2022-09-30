Али Ахмедов: Не имеет значения, с кем буду драться за титул

Бой Али Ахмедов - Габриэль Росадо. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский боксер Али Ахмедов озвучил свою главную ближайшую цель и отметил работу команды, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Всемирного боксерского совета.

"Основная цель - завоевать титул чемпиона мира. И не имеет значения, с кем буду биться в ринге: "Канело", Бенавидес, Дирелл или кто-то другой. Я хочу титул. И после того, как завоюю его, тогда уже смогу выбирать себе оппонентов.

Я хочу драться, оставаться активным. У меня есть прекрасная команда. Она работает, составляет мне хороший план. Моя же работа - это тренироваться и выходить драться",- сказал Ахмедов.

Напомним, в своем последнем поединке Ахмедов победил американца Габриэля Росадо и стал обладателем поясов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990505-ali-ahmedov-ne-imeet-znacheniya-s-kem-budu-dratsya-za-titul/