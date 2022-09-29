Али Ахмедов: Геннадий Головкин открыл для наших боксеров двери

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский боксер Али Ахмедов озвучил свои ближайшие карьерные цели, а также оценил значение Геннадия Головкина в его жизни, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Всемирного боксерского совета.

"Я могу боксировать, могу рубиться. Однако предпочитаю все-таки боксировать. Плюс я не хочу говорить что-то плохое о соперниках. На ринге есть я и оппонент. Именно там надо все показывать и доказывать.

Что касается Головкина, то он открыл двери для казахстанских бойцов, показывая нам, что мы можем сделать то же самое. Теперь все в это верят. Все мечтают об олимпийской медали и поясе чемпиона мира. Однако это не для всех.

Геннадий мой промоутер. Он для меня словно старший брат. Я так счастлив, что работаю с ним. На днях мы проговорили полтора часа.

Моя цель - это титул чемпиона мира WBC. Так что переходим к следующему шагу",- сказал Ахмедов.

Напомним, в своем последнем поединке Ахмедов победил американца Габриэля Росадо и стал обладателем поясов IBF North American и WBC Silver во втором среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990200-ali-ahmedov-gennadiy-golovkin-otkryl-dlya-nashih-bokserov-dveri/