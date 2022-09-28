Абель Санчес: У Головкина нет причин драться с Андраде или Чарло

Абель Санчес. Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бывший тренер Геннадия Головкина Абель Санчес высказался о потенциальных соперниках казахстанского боксера, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал FightHubTV.

По словам американского специалиста, у Головкина нет причин встречаться с Деметриусом Андраде или Джермаллом Чарло.

"У Головкина нет причин драться с Андраде или Чарло. От этих встреч он ничего не выиграет. Болельщики хотя видеть другие бои.

Да, многие говорят о поединке с Чарло, но эти разговоры идут уже более трех лет. За это время Джермалл не сделал ничего, чтобы заслужить такой бой", - заявил Санчес.

Напомним, что не так давно Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Геннадия Головкина провести защиту титула против кубинца Эрисланди Лара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990097-abel-sanches-u-golovkina-net-prichin-dratsya-s-andrade-ili-charlo/