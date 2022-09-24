WBA обязала Головкина провести защиту титула

Геннадий Головкин. Фото: Toru Hanai/Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала казахстанского боксера Геннадия Головкина провести защиту титула чемпиона мира в средней весовой категории, передает NUR.KZ.

В качестве претендента должен выступить кубинец Эрисланди Лара. Согласно решению WBA, стороны должны договориться о поединке в течение 30 дней. Переговоры начались 23 сентября и завершатся 23 октября текущего года.

Если командам не удастся достичь соглашения, то будут проведены торги. Разделение призового фонда составит 75 процентов против 25 в пользу казахстанского боксера.

Напомним, Головкин завоевал титул WBA Super в этом году. В апреле он досрочно победил японца Риоту Мурату, лишив его чемпионского пояса.

Эрисланди Лара в данный момент является обладателем титула WBA Regular.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989431-wba-obyazala-golovkina-provesti-zaschitu-titula/