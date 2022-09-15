Боксер Мейирим Нурсултанов вернется на ринг 1 октября

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов узнал имя соперника и дату следующего поединка, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Adal Promotions.

Оппонентом казахстанского боксера станет Марсело Эстебан Косерес из Аргентины. Поединок пройдет 1 октября в польском городе Люблин.

На кону будет стоять титул WBO International в среднем весе, который принадлежит Нурсултанову.

Отметим, что Мейирим на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 17 побед, из них десять он завершил досрочно. Тогда как на счету Эстебана Косереса 34 победы, 4 поражений и 1 ничья.

Предыдущий свой поединок казахстанский боксер провел в июне текущего года в Актау, победив в пятом раунде техническим нокаутом аргентинца Себастьяна Папески.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988016-bokser-meyirim-nursultanov-vernetsya-na-ring-1-oktyabrya/