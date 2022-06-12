Боксер Мейирим Нурсултанов одержал 17-ю победу на профи-ринге (видео)

Мейирим Нурсултанов. Фото: David Spagnolo/Main Events

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов досрочно остановил аргентинца Себастьяна Папески на вечере бокса в Актау, передает NUR.KZ.

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Запланированный на десять раундов поединок не прошел всю дистанцию. В пятом раунде Нурсултанов победил своего оппонента техническим нокаутом.

Тем самым Мейирим одержал 17-ю победу (из них десять нокаутом) в профессионалах и защитил пояс WBO International в среднем весе.

Также на вечере бокса в Актау победу одержали казахстанские боксеры Бекзад Нурдаулетов и Бекман Сойлыбаев.

Бекзад в восьмираундовом бою единогласным решением судей одолел соотечественника Михаила Коханчика. Бекман же по очкам победил мексиканца Томаса Рохаса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1973733-bokser-meyirim-nursultanov-oderzhal-17-yu-pobedu-na-profi-ringe-video/