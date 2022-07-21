WBO обязала Андраде защитить титул против Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона в среднем весе Деметриуса Андраде провести защиту титула против казахстанца Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

Командам боксеров дали 30 дней, чтобы договориться об организации поединка.

В случае если соглашение не будет достигнуто, то будут объявлены промоутерские торги с минимальной ставкой 200 тысяч долларов.

Если Андраде по какой-либо причине откажется от этого поединка, Алимханулы станет полноправным чемпионом WBO в среднем весе.

Напомним, что в последнем бою Жанибек нокаутировал британца Дэнни Дигнума и стал временным чемпионом WBO в среднем весе.

Тогда как Деметриус не выходил на ринг с ноября прошлого года, когда досрочно победил Джейсона Куигли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979536-wbo-obyazala-andrade-zaschitit-titul-protiv-alimhanuly/