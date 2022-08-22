Стало известно, когда состоится бой Тайсон Фьюри - Александр Усик

Тайсон Фьюри. Фото: MB Media/Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBC, WBA, IBF украинец Александр Усик могут сойтись в ринге до конца года, передает NUR.KZ со ссылкой на DailyMail.

По информации источника, команда Тайсона Фьюри начала переговоры с министерством спорта Саудовской Аравии об организации поединка против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ожидается, что бой между двумя чемпионами состоится 17 декабря текущего года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Мы очень заинтересованы в поединке за бесспорный титул в супертяжелом весе. Мы собираемся сделать это в городе Эр-Рияд", - заявил министр спорта Саудовской Аравии, принц Мохаммад Абдулазиз.

Напомним, что вчера после победы над Энтони Джошуа Александр Усик заявил, что будет драться только с Тайсоном Фьюри. Последний принял вызов украинского боксера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984270-stalo-izvestno-kogda-sostoitsya-boy-tayson-fyuri-aleksandr-usik/