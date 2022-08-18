Стал известен следующий соперник боксера Деонтея Уайлдера

Деонтей Уайлдер. Фото: Al Bello/Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер проведет поединок против финского боксера Роберта Хелениуса, передает NUR.KZ cо ссылкой на Premier Boxing Champions.

Бой состоится 15 октября в Бруклине (США) и станет главным событием вечера бокса. Поединок имеет претендентский статус по линии Всемирного боксерского совета (WBC).

Напомним, что Деонтей Уайлдер не выходил на ринг с октября прошлого года, когда в трилогии проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри.

Всего на счету 36-летнего американского боксера 42 победы (41 нокаутом), два поражения и одна ничья на профи-ринге. В активе Роберта Хелениуса 31 победа (19 нокаутом) при трех поражениях.

В со-главном бою экс-чемпион мира в суперсреднем весе Калеб Плант сразится с Энтони Диррелом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983745-stal-izvesten-sleduyuschiy-sopernik-boksera-deonteya-uayldera/