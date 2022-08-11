"Рабские условия": Данияр Елеусинов рассказал, почему ушел от Эдди Хирна

Данияр Елеусинов. Фото: Matthew Horwood/Getty Images

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов раскрыл подробности прекращении сотрудничества с Эдди Хирном и его промоутерской компанией Matchroom Boxing, передает NUR.KZ со ссылкой на BadLeftHook.com.

В интервью американскому изданию 31-летний казахстанский боксер заявил, что новое предложение от Matchroom Boxing было "рабским".

"Я бы остался в Matchroom Boxing, но их предложение включало рабские условия. Это было бессмысленно. Я бы получал 100 тыс. долларов за каждый бой, даже если это были бы поединки против громких имен, вроде Конора Бенна, Вирджила Ортиса или Эррола Спенса. В бою с этими ребятами я могу заработать в шесть-семь раз больше. Но требовать повышение гонорара я бы не смог.

Есть много промоутеров, с которыми я бы хотел поработать: Фрэнк Уоррен или Эл Хэймон. Но у них есть свои бойцы и обязательства. Никто не заинтересован во мне, ведь я - казах. Мы все еще ждем вариант, который устроит меня. Думаю, на это потребуется время", - заявил Елеусинов.

Ранее Данияр Елеусинов сказал, что готов завершить карьеру, если до конца текущего года не найдет хорошего промоутера.

Напомним, что в профессионалах казахстанский боксер идет без поражений. В его активе 11 побед, из них 6 он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982779-rabskie-usloviya-daniyar-eleusinov-rasskazal-pochemu-ushel-ot-eddi-hirna/