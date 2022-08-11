Данияр Елеусинов: Если не найду промоутера до конца года, то завершу карьеру

Данияр Елеусинов. Фото: Stephen McCarthy / Sportsfile via Getty Images

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов заявил, что завершит профессиональную карьеру, если не найдет хорошего промоутера до конца 2022 года, передает NUR.KZ со ссылкой на BadLeftHook.com.

По словам казахстанского боксера, он ищет промоутера, который будет верить и бороться за него.

"Мне нужен промоутер, я хочу выступать. Если этого не произойдет до конца 2022 года, то я завершу карьеру. Я слишком хорош, чтобы быть "соперником" для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов бороться за меня.

Если я завершу карьеру, у меня будет много вариантов в Казахстане. Ведь я - олимпийский чемпион и национальный герой", - заявил Елеусинов.

Напомним, что ранее Данияр Елеусинов сотрудничал с британским промоутером Эдди Хирном и его компанией Matchroom Boxing.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982777-daniyar-eleusinov-esli-ne-naydu-promoutera-do-kontsa-goda-to-zavershu-kareru/