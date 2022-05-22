Алимханулы нокаутировал Дигнума и завоевал пояс WBO Interim (видео)

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, передает NUR.KZ.

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В Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек во втором раунде ударом снизу нокаутировал британца Дэнни Дигнума. Тем самым Алимханулы одержал 12-ю победу (восьмую нокаутом) на профи-ринге и завоевал титул WBO Interim в среднем весе.

Теперь казахстанскому боксеру предстоит сразиться с полноценным чемпионом этой организации - американцем Деметриусом Андраде.

Отметим, что для Дэнни Дигнума это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее британец одержал 14 побед и один бой свел вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970428-alimhanuly-nokautiroval-dignuma-i-zavoeval-poyas-wbo-interim-video/