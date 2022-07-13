Определился следующий соперник боксера Али Ахмедова

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

26-летний казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов узнал имя соперника по поединку в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) 30 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

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Оппонентом казахстанского боксера станет 32-летний мексиканец Рикардо Адриан Луна. Бой пройдет в рамках второго среднего веса и будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, что предыдущий поединок Али Ахмедов провел в декабре прошлого года в Монтебелло (США), нокаутировав в первом же раунде мексиканца Пола Куэсту.

Всего в активе казахстанца 18 побед (из них 14 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражений. Тогда как на счету Рикардо Луны 23 победы (15 нокаутом), 8 поражений и 2 ничейных исхода.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1978297-opredelilsya-sleduyuschiy-sopernik-boksera-ali-ahmedova/