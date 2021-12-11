Али Ахмедов нокаутировал мексиканского боксера в первом раунде (видео)

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанский боксер Али Ахмедов одержал 18-ю победу на профессиональном ринге, передает NUR.KZ.

В Монтебелло (штат Калифорния, США) Али в первом же раунде нокаутировал 35-летнего мексиканца Пола Валенсуэлу. Поединок прошел в рамках второго среднего веса.

Тем самым Ахмедов записал на свой счет 18-ю победу (14 из них досрочно) на профи-ринге. Тогда как для мексиканского боксера это поражение стало 11-м в карьере.

Отметим, что для Али Ахмедова это вторая победа в 2021 году. В сентябре он нокаутировал перуанца Давида Зегарру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1946482-ali-ahmedov-nokautiroval-meksikanskogo-boksera-v-pervom-raunde/