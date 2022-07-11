Боксер Али Ахмедов показал фото с Дмитрием Биволом

Али Ахмедов и Дмитрий Бивол. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/

26-летний казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов встретился с чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом в тренировочном зале в США, передает NUR.KZ.

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Совместную фотографию казахстанский боксер опубликовал на своей странице в Instagram.

Али Ахмедов и Дмитрий Бивол. Фото: instagram.com/ali_akhmedov_officialpage/

Напомним, что Али Ахмедов готовится к возвращению на ринг. Его следующий бой намечен на 30 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Свой предыдущий поединок Ахмедов провел в декабре прошлого года в США, нокаутировав в первом же раунде мексиканца Пола Куэсту.

Всего в активе Али 18 побед (из них 14 нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1977864-bokser-ali-ahmedov-pokazal-foto-s-dmitriem-bivolom/