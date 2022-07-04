Боксер Али Ахмедов вернется на ринг 30 июля

Али Ахмедов. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Выступающий во втором среднем весе 26-летний казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (18-1, 14КО) следующий бой проведет в Лос-Анджелесе (США), передает NUR.KZ.

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Об этом казахстанский боксер сообщил на своей странице в Instagram.

"Рад сообщить о своем возвращении в ринг 30 июля в Лос-Анджелесе. До встречи, друзья!", - написал Ахмедов.

Поединок пройдет во втором среднем весе и будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что Али Ахмедов не выступал с декабря прошлого года, когда в первом же раунде нокаутировал мексиканца Пола Куэсту.

Всего в активе 26-летнего казахстанца 18 побед (из них 14 нокаутом) на профессиональном ринге при одной неудачи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976838-bokser-ali-ahmedov-vernetsya-na-ring-30-iyulya/