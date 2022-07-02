Эдди Хирн назвал потенциальных оппонентов Бивола по следующему бою

Дмитрий Бивол. Фото: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал трех основных кандидатов на роль следующего соперника чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, передает Boxingnews24.com.

По словам британского промоутера, следующим соперником Бивола могут стать Гильберто Рамирес, Джошуа Буатси или Каллум Смит.

"Сейчас я планирую следующий бой Бивола. Вероятно, он состоится в октябре. Конечно, Дмитрий хочет провести второй бой с Саулем Альваресом. И Канело хочет реванша, но сначала ему необходимо разобраться с Геннадием Головкиным.

Безусловно, для Бивола есть такие варианты, как Гильберто Рамирес, Джошуа Буатси и Каллум Смит. Все они отличные бойцы. Надеюсь, мы скоро сделаем объявление", - заявил Эдди Хирн в интервью Behind the Gloves.

Напомним, что в своем последнем бою Дмитрий Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Сауля Альвареса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976686-eddi-hirn-nazval-potentsialnyh-opponentov-bivola-po-sleduyuschemu-boyu/