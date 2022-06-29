Сауль Альварес: В третьем бою я нокаутирую Головкина

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес уверен, что сможет нокаутировать казахстанца Геннадия Головкина в третьем бою, передает NUR.KZ.

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По словам Канело, третий бой с Головкиным он закончит "сладко", победой нокаутом.

"Третий бой будет другим. Я закончу его сладко, нокаутом. Я просто хочу побить его и быть довольным. Мне все равно, что говорят люди. Для меня Головкин - один из худших", - заявил Сауль Альварес в интервью Seconds Out.

Напомним, что трилогия Канело - Головкин состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее боксеры дважды дрались между собой: если в первом бою была зафиксирована ничья, то во втором решением судей победил мексиканец.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976248-saul-alvares-v-tretem-boyu-ya-nokautiruyu-golovkina/