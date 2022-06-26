Эдди Хирн: Канело хочет отправить Головкина на пенсию

Эдди Хирн. Фото: Gettty Images/ Jordan Mansfield / Stringer

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о третьем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает Boxing247.com.

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По словам британского промоутера, между боксерами существует настоящая вражда.

"Они не любят друг друга, такова реальность. Это будет просто блестящий бой. На ринге сойдутся две легенды бокса. Чемпион в среднем весе против абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Между ними настоящая вражда. Канело долгое время не хотел проводить бой с Головкиным из-за его реакции на поражение во втором бою.

Геннадий постарается победить в трилогии, а Канело отправить его на пенсию. Да, это то, что он сказал мне.

Они провели два невероятных боя, 24 раунда. 17 сентября мы начнем 25-й раунд", - заявил Эдди Хирн.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975732-eddi-hirn-kanelo-hochet-otpravit-golovkina-na-pensiyu/