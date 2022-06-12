Хайме Мунгия: Не верю, что Головкин победит Канело

Хайме Мунгия. Фото: Gettty Images/Tom Hogan / Contributor

Непобежденный мексиканский боксер-средневес Хайме Мунгия высказался о третьем поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает Boxingscene.com.

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25-летний боксер считает, что в трилогии явным фаворитом считается Альварес, у которого большой опыт выступления в суперсреднем дивизионе.

"Не верю, что Геннадий сможет победить Альвареса. У Сауля большой опыт в суперсреднем весе. Так что не думаю, что Геннадий выиграет у него в третьем бою", - заявил Хайме.

Также Мунгия изъявил о желании подраться с Геннадием Головкиным.

"Я бы хотел сразиться с Головкиным. Думаю, что он вернется обратно в средний вес после встречи с Канело. У Геннадия два титула в этом весе. Я всегда горел желанием с ним побиться. Для DAZN это был бы отличный поединок", - добавил мексиканский боксер.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным запланирован на 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1973739-hayme-mungiya-ne-veryu-chto-golovkin-pobedit-kanelo/