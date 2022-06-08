Жанибек Алимханулы: Уверен, что нокаутирую Чарло и Андраде

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы вспомнил свою победу над британцем Дэнни Дигнумом и поделился планами на будущее, передает The Ring.

Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе (США) Жанибек Алимханулы нанес Дэнни Дигнуму первое поражение в карьере. Бой продлился всего два раунда.

По словам 29-летнего боксера, он был уверен, что нокаутирует британского боксера.

"Я выиграл у Дигнума еще до начала боя. В его глазах я увидел страх и волнение. Я говорил, что это будет легкий бой для меня, так и получилось. Доказал всем, что я крутой и зрелищный боксер. Думаю, это будет нокаут года", - сказал Алимханулы.

Также Жанибек заявил о намерении побиться с действующими чемпионами мира в среднем и во втором среднем дивизионах.

"Я все еще голоден, хочу биться с чемпионами. Надеюсь, что следующим моим соперником станет чемпион мира или известный боксер. Уверен, что могу нокаутировать Чарло и Андраде. Затем побью Канело и Бенавидеса", - добавил казахстанский боксер.

Напомним, что Жанибек Алимханулы владеет временным поясом WBO в среднем весе. Его следующим оппонентом должен стать полноценный обладатель этого титула американец Деметриус Андраде.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1973242-zhanibek-alimhanuly-uveren-chto-nokautiruyu-charlo-i-andrade/