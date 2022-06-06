Бекзад Нурдаулетов вернется на ринг 11 июня в Актау

Бекзад Нурдаулетов. Фото: Donat Sorokin\TASS via Getty Images

Бывший лидер сборной Казахстана по любительскому боксу, чемпион мира-2019 Бекзад Нурдаулетов узнал дату поединка и имя следующего соперника в профессионалах, передает NUR.KZ.

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Свой следующий бой на профессиональном ринге Бекзад проведет 11 июня в Актау. Его соперником станет аргентинец Дурваль Паласио. Бой пройдет в рамках в полутяжелого веса и будет рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что Нурдаулетов на профи-ринге идет без поражений. В активе казахстанского боксера четыре победы (два из них нокаутом). На счету Дурваля Паласио девять побед (шесть нокаутом) и два поражения.

Добавим, что также на вечере бокса в Актау выступят казахстанцы: средневес Мейирим Нурсултанов (16-0, 9КО) и полулегковес Бекман Сойлыбаев (13-1, 5КО).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972825-bekzad-nurdauletov-vernetsya-na-ring-11-iyunya-v-aktau/