Боксер Мейирим Нурсултанов вернется на ринг 11 июня в Актау

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Мейирим Нурсултанов узнал имя соперника и дату возвращения на ринг, передает NUR.KZ.

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По информации Boxrec.com, 28-летний казахстанец вернется на ринг 11 июня в Актау. Его соперником станет Себастьян Орасио Папески из Аргентины. Бой пройдет в среднем весе и будет рассчитан на десять раундов.

На кону будет стоять титул WBO International, который принадлежит Нурсултанову. Этот пояс Мейирим завоевал в прошлом поединке, победив россиянина Андрея Сироткина.

Отметим, что казахстанский боксер в профессионалах идет без поражений. В его активе 16 побед, из них девять он завершил досрочно. На счету 38-летнего Сабестьяна Папески 18 побед (6 нокаутом) и три поражения на профи-ринге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971897-bokser-meyirim-nursultanov-vernetsya-na-ring-11-iyunya-v-aktau/