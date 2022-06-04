Бывший тренер Головкина назвал самых сложных соперников для Канело

Абель Санчес и Геннадий Головкин. Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images

Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес считает, что есть ряд боксеров, которые могут доставить проблем мексиканцу Саулю Альваресу, пишет Fightnews.info.

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73-летний американский специалист включил в этот список четырех боксеров: Геннадия Головкина, Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева и Дэвида Бенавидеса.

"У Бивола подходящий стиль, потому что он не боится Канело. Он будет заставлять Канело пятиться, будет боксировать первым номером, он крупнее. Так что независимо от того, будут они драться в полутяжелом или втором среднем весе, это сложный поединок для Канело.

Безусловно, Бивол уже его побил, так ведь? Я думаю, что Бивол, Головкин, Бенавидес и Бетербиев - это четыре самых сложных боя для Канело", - приводит слова Абеля Санчеса Boxingnews24.com.

Напомним, что следующий бой Сауль Альварес проведет против Геннадия Головкина. Поединок запланирован на 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972547-byvshiy-trener-golovkina-nazval-samyh-slozhnyh-sopernikov-dlya-kanelo/