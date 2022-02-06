Вечер бокса в Актау: Нурсултанов и Нурдаулетов завоевали региональные титулы WBO

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

В Актау прошел вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретились казахстанец Мейирим Нурсултанов и россиянин Андрей Сироткин, передает NUR.KZ.

Непобежденный средневес Нурсултанов одолел своего оппонента техническим нокаутом. После пятого раунда угол россиянина отказался продолжать бой из-за рассечения у Сироткина.

Тем самым Мейирим одержал 16 победу (9 нокаутом) на профи-ринге и завоевал вакантный титул WBO International.

В со-главном бою вечера чемпион мира среди любителей полутяжеловес Бекзад Нурдаулетов также досрочно победил Чико Куаси. Бой был остановлен после девятого раунда из-за травмы нидерландского боксера.

Таким образом, Нурдаулетов записал на свой счет четвертую победу в профессионалах и взял пояс WBO Youth.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1954789-vecher-boksa-v-aktau-nursultanov-i-nurdauletov-zavoevali-regionalnye-tituly-wbo/