Эдди Хирн: Мираж Канело как непобежденного бойца больше не существует

Эдди Хирн. Фото: Gettty Images/ Jordan Mansfield / Stringer

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу нельзя проигрывать в трилогии с Геннадием Головкиным, пишет Fightnews.info.

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Британский промоутер считает, что два поражения подряд может плохо отразиться на карьере Канело.

"Мираж Канело как непобежденного бойца больше не существует, реальность отдаляется. Два поражения практически ставят твою карьеру на карту.

Мы знаем, что Канело поднялся в полутяжелый вес, и это был большой риск, однако ожидалось, что он победит в этом поединке. Он должен победить Головкина. Если Канело проиграет GGG 17 сентября, то куда он после этого пойдет? После двух кряду поражений от разных бойцов, не будет никаких оправданий.

В поединке с Головкиным самое сложное для Канело - вернуться после поражения. Он был опустошен, когда проиграл Биволу", - заявил Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing Show.

Напомним, что Канело и Головкин дважды дрались между собой: в первом бою была зафиксирована ничья, во втором решением судей победил мексиканец.

В последнем поединке Сауль Альварес по очкам уступил Дмитрию Биволу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1971050-eddi-hirn-mirazh-kanelo-kak-nepobezhdennogo-boytsa-bolshe-ne-suschestvuet/