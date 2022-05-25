"Бой не продлится все 12 раундов": Эдди Хирн высказался о трилогии Канело - Головкин

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о третьем бое между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, пишет Fightnews.info.

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Британский промоутер считает, что это будет жесткий поединок, так как оба боксера испытывают неприязнь к друг другу.

"Головкина иногда критикуют из-за боя с Муратой, но он жестко избил парня. Думаю, что Канело будет озлобленным из-за поражения в прошлом поединке, к тому же он испытывает личную неприязнь к Геннадию, точно так же, как и Головкин к нему. Так что ребята сделают все возможное ради своей победы.

Думаю, что переход во второй средний вес поможет Головкину. В Японии, во время боя с Муратой, он выглядел немного истощенным. Так что Геннадию будет лучше в этой весовой категории.

Это будет жесткий бой, и у меня нет сомнений, что он не продлится все двенадцать раундов", - заявил Эдди Хирн в интервью DAZN Boxing.

Напомним, что вчера официально было объявлено о третьем бое между Головкиным и Альваресом. Поединок состоится 17 сентября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970932-boy-ne-prodlitsya-vse-12-raundov-eddi-hirn-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/