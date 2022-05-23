Эдди Хирн: Трилогия Канело - Головкин состоится сейчас или никогда

Канело - Головкин. Фото: Al Bello/Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что сейчас у мексиканца Сауля Альвареса есть последний шанс, чтобы провести третий поединок с казахстанцем Геннадием Головкиным, пишет Fightnews.info.

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По словам британского промоутера, трилогия Канело - Головкин состоится в этом году либо никогда.

"Канело подерется либо с Головкиным в сентябре, либо с Дмитрием Биволом. Если бой с Биволом не будет следующим, то он состоится при условии, что Канело пройдет GGG. В таком случае мы дадим Дмитрию другой бой в октябре. Затем мы будем нацелены на большой реванш на Синко де Майо в следующем году.

Честно говоря, вся суть боя с Головкиным в том, что он состоится сейчас или никогда. Для меня поединок Канело против GGG - самый большой в боксе. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Между Альваресом и Головкиным есть много вражды, и это еще одна причина, почему мне бы хотелось устроить этот бой", - заявил Эдди Хирн в интервью Talksport.

Напомним, что в последнем бою Канело сенсационно проиграл Дмитрию Биволу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970597-eddi-hirn-trilogiya-kanelo-golovkin-sostoitsya-seychas-ili-nikogda/