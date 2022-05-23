Боб Арум: Алимханулы - следующая суперзвезда в среднем весе

Жанибек Алимханулы, Боб Арум и Бадди Макгирт. Фото: instagram.com/janibek_qazaqstyle

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум похвалил непобежденного казахстанского боксера-профессионала Жанибека Алимханулы, передает NUR.KZ.

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Напомним, что 21 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Жанибек Алимханулы нокаутировал во втором раунде британца Дэнни Дигнума и завоевал вакантный пояс WBO Interim в среднем весе.

"Жанибек - это следующая суперзвезда в среднем весе. Нет сомнений, что за ним будущее дивизиона. Какое же яркое выступление от этого молодого человека и великолепного бойца", - цитирует слова Боба Арума сайт Boxingscene.com.

Отметим, что Алимханулы на профессиональном ринге идет без поражений. В его активе 12 побед, из них восемь он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1970590-bob-arum-za-alimhanuly-buduschee-srednego-diviziona/