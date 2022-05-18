Боксер Иван Дычко вернется на ринг 4 июня в Луисвилле

Иван Дычко. Фото: YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Иван Дычко (11-0, 11КО) узнал дату возвращения на ринг, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

По информации портала Boxrec, 31-летний супертяжеловес следующий бой проведет 4 июня в Луисвилле (штат Кентукки, США).

Поединок пройдет в рамках тяжелого дивизиона (свыше 91 кг) и будет рассчитан на десять раундов. Имя соперника пока неизвестно.

Напомним, что Иван Дычко не выходил на ринг с декабря прошлого года, когда в Алматы победил техническим нокаутом россиянина Александра Устинова.

Всего в активе казахстанского боксера 11 побед в профессионалах, причем все свои бои Дычко завершил досрочно.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969901-bokser-ivan-dychko-vernetsya-na-ring-4-iyunya-v-luisville/