"По-прежнему грандиозный бой": Эдди Хирн высказался о трилогии Канело - Головкин

Канело - Головкин. Фото: Al Bello/Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что после поражения Сауля Альвареса в бою с Дмитрием Биволом, третий поединок между Канело и Геннадием Головкиным стал еще более актуальным, пишет Fightnews.info.

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По словам британского промоутера, теперь Канело не будет считаться явным фаворитом в третьем бою с Головкиным.

"Это по-прежнему грандиозный бой. Как ни странно, но сейчас поединок Альварес - Головкин более масштабный, потому что люди дают Геннадию шанс на победу. Раньше говорили: "О, ему 39, 40 лет, он не сможет победить". Теперь люди считают иначе: "Хорошо, сейчас у Головкина больше шансов". Так что это масштабный бой, как и реванш против Бивола.

Если бы Сауль победил Бивола, то люди считали бы Альвареса явным фаворитом. "Канело" по-прежнему фаворит. Это огромный бой. Посмотрим", - заявил Эдди Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе Альварес сенсационно проиграл Дмитрию Биволу. Ожидалось, что осенью Сауль проведет третий поединок против казахстанца Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969502-po-prezhnemu-grandioznyy-boy-eddi-hirn-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/