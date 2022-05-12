Эдди Хирн: Канело сначала должен подраться с Головкиным, и только потом реванш с Биволом

Геннадий Головкин и Эдди Хирн. Фото: twitter.com/EddieHearn

Британский промоутер Эдди Хирн посоветовал абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу следующий бой провести против казахстанца Геннадия Головкина, пишет Fightnews.info.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Глава Matchroom Boxing считает, что Канело надо сначала подраться с Геннадием Головкиным, и только потом провести реванш с Дмитрием Биволом.

"Сейчас все смотрят на Канело, как на аутсайдера перед реваншем с Биволом. Таким образом, можно предположить, что два поражения подряд вполне возможны.

Альварес понимает, что второй средний вес, это его весовая категория. Нет сомнений, что он хочет провести реванш с Биволом, но я думаю, возможно, сначала нужно встретиться с Головкиным, а только после этого с Биволом.

Сауль и Эдди Рейносо верят, что могут победить Бивола. Поэтому вполне возможно, что они все-таки примут этот вызов", - заявил Эдди Хирн в интервью iFL TV.

Напомним, что 7 мая в Лас-Вегасе россиянин Дмитрий Бивол сенсационно победил мексиканца Сауля Альвареса.

Врывайтесь в майский квест Parimatch с призовым фондом в 50 000 000 тенге. Делайте любимые виды спорта еще интереснее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1969002-eddi-hirn-kanelo-snachala-dolzhen-podratsya-s-golovkinym-i-tolko-potom-revansh-s-bivolom/