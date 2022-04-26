"Один из лучших в Восточной Европе": легендарный промоутер похвалил Жанибека Алимханулы

Жанибек Алимханулы. Фото: twitter.com/qazaqstyle

Основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал предстоящий бой казахстанца Жанибека Алимханулы с британцем Дэнни Дигнумом, передает NUR.KZ.

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По словам легендарного промоутера, у Жанибека Алимханулы есть все качества, чтобы стать лидером среднего веса.

"Жанибек — особый талант, один из лучших в Восточной Европе за последние годы. Он заслужил выступить в главном бою вечера в Лас-Вегасе на ESPN.

Я жду от него впечатляющей победы над жестким британцем Дэнни Дигнумом. У Алимханулы есть все, чтобы долгое время оставаться чемпионом мира в среднем весе", - заявил 90-летний Боб Арум.

Напомним, что поединок Жанибек Алимханулы - Дэнни Дигнум состоится 21 мая в Лас-Вегасе и станет главным событием вечера бокса. На кону будет стоять вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966914-odin-iz-luchshih-v-vostochnoy-evrope-legendarnyy-promouter-pohvalil-zhanibeka-alimhanuly/