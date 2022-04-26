Жанибек Алимханулы: Я покажу всему миру настоящий "Казахский стиль" и заберу титул

Жанибек Алимханулы. Фото: Getty Images/ Yong Teck Lim / Stringer

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы прокомментировал анонс титульного поединка против британца Дэнни Дигнума, сообщает NUR.KZ.

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"Андраде и Мунгия убежали от боя со мной, поэтому я отдаю должное Дигнуму за то, что он принял поединок. Я покажу всему миру настоящий "Казахский стиль" и заберу титул. Пока самые громкие имена дивизиона избегают меня, но они не смогут убегать вечно. С нетерпением жду момента, чтобы показать впечатляющее выступление в Resorts World", - заявил казахстанский боксер.

Напомним, что вчера был официально анонсирован бой Жанибека Алимханулы с Дэнни Дигнумом за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Бой пройдет 21 мая на арене Resorts World в Лас-Вегасе, прямая трансляция будет доступна на телеканале ESPN.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1966845-zhanibek-alimhanuly-ya-pokazhu-vsemu-miru-nastoyaschiy-kazahskiy-stil-i-zaberu-titul/