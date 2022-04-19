Боксер Бек Нурмаганбет провел спарринг с Канело (видео)

Бек Нурмаганбет. Фото: сайт Казахстанской федерации бокса

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Бек Нурмаганбет рассказал о спарринге с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

По словам казахстанского боксера, он получил большой опыт.

"Прилетели в Сан-Диего для учебно-тренировочного лагеря. Тренируемся в зале у Сауля Альвареса. Здесь мы готовимся и спаррингуемся.

Какие впечатления от спарринга с Канело? Отличные. Многие мечтают просто сделать снимок с ним, а мне же удалось постоять с ним в ринге. Считаю, что это большой опыт для меня", - заявил Нурмаганбет в интервью пресс-службе Suleimen Promotions.

Напомним, что ранее Сауль Альварес похвалил казахстанских боксеров и заявил о желании посетить нашу страну.

В данный момент Канело готовится к поединку с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, который состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1965712-bokser-bek-nurmaganbet-provel-sparring-s-kanelo-video/